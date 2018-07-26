Проспект Крузенштерна заложат в Петербурге ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM На Васильевском острове Санкт-Петербурга в ближайшем будущем появится проспект, названный в честь великого русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна.

Торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего проспекта состоится в пятницу, 27 июля, в преддверии Дня ВМФ, сообщили в администрации Василеостровского района.

В апреле 2018 года Санкт-Петербургская Топонимическая комиссия приняла решение о присвоении безымянному проезду, идущему от Западного скоростного диаметра до Адмиральского проезда, наименования «проспект Крузенштерна».

В церемонии примут участие представители властей Санкт-Петербурга и Василеостровского района, Министерства обороны РФ, президент Всемирного клуба петербуржцев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, представители Русского географического общества.

Иван Фёдорович Крузенштерн, российский мореплаватель, начальник первой российской кругосветной экспедиции, один из основоположников отечественной океанологии. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях «Надежда» и «Нева» совершили первую русскую кругосветную экспедицию.