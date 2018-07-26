Минтруд Дагестана опроверг информацию об обысках в кабинете министра

Махачкала, , 11:43 — REGNUM Сообщения о проведении обысков 26 июля в рабочем кабинете врио министра труда Дагестана Расула Ибрагимова не подтверждаются. Ведомство выступило с официальным опровержением этой информации. На официальном сайте минтруда РД размещенный в издании «Черновик» материал назван дезинформацией.

По данным ведомства, в настоящее время Расул Ибрагимов находится на селекторном совещании под председательством заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой. Кроме него, в совещании принимают участие вице-премьер Анатолий Карибов, министр культуры Зарема Буттаева, первый замминистра финансов Али Исламов и другие официальные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 26 июля, дагестанское издание «Черновик» сообщило с пометкой «Срочно!» о том, что в рабочем кабинете временно исполняющего обязанности министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова проводится обыск.

Следственные мероприятия якобы проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ при поддержке бойцов УФСБ по Дагестану. Называлась также причина оперативных действий — расследование уголовного дела о финансовых нарушениях на сумму более 700 млн рублей.

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