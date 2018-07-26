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Сердюков не стал комментировать сообщения о свадьбе с Васильевой

Общество

«Это моя личная жизнь»

Москва, 26 июля 2018, 11:34 — REGNUM  Индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков не стал отвечать на вопрос РБК о том, соответствуют ли действительности сведения СМИ о его свадьбе с экс-начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

«Это моя личная жизнь, — сказал Сердюков. — Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает».

Ранее телеведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit написал, что экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и экс-чиновница военного ведомства Евгения Васильева поженились.

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