Четверг, 26 Июля 2018 года
12:04:59 МСК

Шестой сотрудник ярославской колонии задержан на два месяца

Общество

Дело о пытках набирает обороты

Шестой сотрудник ярославской колонии задержан на два месяца
Иллюстрация: Pixabay.com
Суд

Ярославль, 26 июля 2018, 11:34 — REGNUM  Заволжский суд Ярославля своим решением задержал до 20 сентября младшего инспектора колонии Дмитрия Соловьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Дмитрий Соловьев стал седьмым задержанным по делу о пытках в ИК-1.

Накануне Заволжский суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников: Сергея Ефремова, Максима Яблокова, Сергея Драчева, Игоря Богданова, Алексея Бровкина. Они были арестована на 2 месяца. Заместителю начальника исправительной колонии № 1 Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа, чтобы следствие представило более убедительные доказательства соучастия офицера в преступлении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исправительная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить