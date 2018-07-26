В ЛНР назвали размер средней пенсии

Луганск, , 11:29 — REGNUM Средняя пенсия в Луганской Народной Республике (ЛНР) составила почти 5 тыс. рублей, заявила первый заместитель главы Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Меженская, сообщает 26 июля «Луганский информационный центр».

По ее словам, точный размер средней пенсии в республике — 4,847 тыс. рублей, причем для военных пенсионеров сумма гораздо выше — около 15 тыс. рублей. Меженская добавила, что в июне правительство увеличило пенсии в ЛНР на 10%.

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Напомним, по официальным данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия украинского жителя, по данным на конец февраля 2018 года, составила 5,44 тыс. рублей. Средняя пенсия в России в 2018 году составит 14,1 тыс. рублей.

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