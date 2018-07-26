Четверг, 26 Июля 2018 года
12:03:08 МСК

В ЛНР назвали размер средней пенсии

Общество

Гражданские получают почти 5 тыс. рублей, военные – около 15 тыс. рублей

Луганск, 26 июля 2018, 11:29 — REGNUM  Средняя пенсия в Луганской Народной Республике (ЛНР) составила почти 5 тыс. рублей, заявила первый заместитель главы Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Меженская, сообщает 26 июля «Луганский информационный центр».

По ее словам, точный размер средней пенсии в республике — 4,847 тыс. рублей, причем для военных пенсионеров сумма гораздо выше — около 15 тыс. рублей. Меженская добавила, что в июне правительство увеличило пенсии в ЛНР на 10%.

Читайте также: На Украине подсчитали средний размер пенсии

Напомним, по официальным данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия украинского жителя, по данным на конец февраля 2018 года, составила 5,44 тыс. рублей. Средняя пенсия в России в 2018 году составит 14,1 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие перекрыли дороги в Киеве и требуют повысить пенсии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить