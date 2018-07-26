Более 6 млн цветов бегонии высадят летом в Москве

Москва, , 11:28 — REGNUM Для украшения московских клумб в летний период выращено более 6 млн экземпляров бегонии. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в Москве высаживают бегонию двух видов: изящную и клубневую. Всего специалисты используют 25 сортов, цвета которых варьируются от бело-розового до малинового и оранжевого.

Бегонию выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение» в спеицальных условиях. Так, растениям идет на пользу определенная температура и дополнительная подсветка.

Цветы бегонии постоянно украшают городские клумбы. За высадку растения жители столицы проголосовали на портале «Активный гражданин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал ландшафтный парк «Зарядье» самой популярной достопримечательностью городов — участников чемпионата по футболу 2018 года в России.

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