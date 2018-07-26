Четверг, 26 Июля 2018 года
12:04:48 МСК

Более 6 млн цветов бегонии высадят летом в Москве

Общество

Цветы разных оттенков постоянно украшают городские клумбы

Москва, 26 июля 2018, 11:28 — REGNUM  Для украшения московских клумб в летний период выращено более 6 млн экземпляров бегонии. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в Москве высаживают бегонию двух видов: изящную и клубневую. Всего специалисты используют 25 сортов, цвета которых варьируются от бело-розового до малинового и оранжевого.

Бегонию выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение» в спеицальных условиях. Так, растениям идет на пользу определенная температура и дополнительная подсветка.

Цветы бегонии постоянно украшают городские клумбы. За высадку растения жители столицы проголосовали на портале «Активный гражданин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал ландшафтный парк «Зарядье» самой популярной достопримечательностью городов — участников чемпионата по футболу 2018 года в России.

Читайте также: «Зарядье» назвали самым популярным местом отдыха гостей ЧМ-2018

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить