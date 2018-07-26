Четверг, 26 Июля 2018 года
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ОАК планирует продать 60 га земли корпорации «МиГ» в Москве – СМИ

Общество

Сделка должна состояться до конца года

Москва, 26 июля 2018, 11:23 — REGNUM  Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) намерено найти инвестора на развитие территории, принадлежащей подконтрольной компании «МиГ». Участок площадью 60 га располагается в районе Ленинградского проспекта в Москве, передает РБК со ссылкой на конкурсную документацию.

В ней содержится точный срок продажи земли — декабрь 2018 года. И, хотя, по данным издания, в ОАК еще не приняли окончательного решения о продаже недвижимости, источники на строительном рынке сообщают, что владельцы намерены продать весь участок.

В свою очередь в пресс-службе ОАК пояснили, что выставленная на торги площадка уже не используется для производства авиатехники, и что все производственные задачи перераспределены другими филиалами «МиГ», расположенными в Москве (ОКБ им. А.И.Микояна), Луховицах, Нижнем Новгороде и Калязине.

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