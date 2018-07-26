Осуждённого за махинации с землёй калужанина обвинили в новом мошенничестве

Калуга, , 11:19 — REGNUM В Калужской области возбуждено очередное дело уголовное дело по факту мошеннических действий с земельными участками. Как сообщил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Перемышльского района Калужской области, прокуратурой было проведена проверка исполнения законодательства, связанного с упрощенным порядком регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в селе Никольское.

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Как выяснилось, на основании свидетельства о праве собственности на пользование землей, выданного администрацией Ахлебининского сельского совета в 1992 году, жителю Калуги был предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 0,55 га. Впоследствии калужанин подели его на четыре части и продал третьим лицам, как самостоятельные участки.

При этом оказалось, что такое же свидетельство за аналогичным номеров выдавалась и местной жительнице Ахлебининского сельского совета. Более того, действовавшие на тот момент нормы позволяли иногородним гражданам получать земельные участки только в размере 0,15 га. По предварительной оценке рыночная стоимость вышеназванных земельных участков составляла более 500 тыс. рублей. Таким образом муниципальному образованию был причинён крупный денежный ущерб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственную группу отделения полиции по Перемышльскому району. В ходе рассмотрения было установлено, что подозреваемый в мошенничестве с земельными участками мужчина в настоящее время отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений. Теперь находящемуся в заключении калужанину добавят новый срок за земельные махинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Калужской области муниципальный земельный контроль осуществляется на территории 24 районов, одного городского округа и 26 городских поселений. За первое полугодие 2018 года проведено 807 проверок использования земель сельскохозяйственного назначения на площади порядка 34 тысяч га, выявлено 250 нарушений на площади 7,6 тысяч га (или 26%), значительная часть которых допущена физическими лицами.

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