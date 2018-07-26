Госдума в осеннюю сессию примет закон о противопожарной безопасности

Москва, , 12:00 — REGNUM Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон, направленный на совершенствование деятельности федерального государственного пожарного надзора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуму внесен законопроект по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора. Подготовкой занималась депутатская рабочая группа, созданная после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове по поручению Володина.

«В Государственную думу внесен законопроект по усилению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Его внесли депутаты от всех фракций. Это результат нашей совместной работы, нашей реакции на ту страшную трагедию, которая случилась в марте в Кемерове. Подобное не должно повторяться, поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять данную законодательную инициативу», — сказал Володин.

Законодательная инициатива носит комплексный характер, отметил парламентарий, она содержит предложения по обязательному участию органов государственного пожарного надзора на всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов.

«Законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций», — отметил спикер Госдумы.

Напомним, 28 марта была создана рабочая группа Госдумы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов.

Авторами соответствующего законопроекта стали заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко совместно с депутатами от всех четырех фракций.