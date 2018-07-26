Четверг, 26 Июля 2018 года
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Госдума приняла закон о военных центрах подготовки студентов

Общество

Речь идет о едином подходе

Госдума приняла закон о военных центрах подготовки студентов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 26 июля 2018, 11:14 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому военная подготовка в вузах будет проходить не на военных кафедрах, а в военных учебных центрах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

По данным комитета Госдумы по обороне, сегодня военные кафедры создаются на основе глубокого анализа потребности государства в той или иной специальности. Так, в 2015—2017 гг. были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты 5 военных кафедр, в 2017 году — при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах.

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