Госдума приняла закон о военных центрах подготовки студентов

Москва, , 11:14 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому военная подготовка в вузах будет проходить не на военных кафедрах, а в военных учебных центрах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

По данным комитета Госдумы по обороне, сегодня военные кафедры создаются на основе глубокого анализа потребности государства в той или иной специальности. Так, в 2015—2017 гг. были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты 5 военных кафедр, в 2017 году — при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах.