Как и почему люди приходят в PR?

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 28 июля, в России отмечают День PR-специалиста. Ровно 15 лет назад Министерство труда и социального развития РФ завершило процесс государственной регистрации этой профессии.

В честь праздника корреспондент ИА REGNUM пообщался со специалистами по связям с общественностью нескольких компаний. Так, PR-директор проекта «Иноекино» Анастасия Плотникова рассказала, что изначально мечтала работать в сфере кино, поэтому искала контакты в этой области. В итоге, благодаря большому количеству знакомых в кино, её позвали работать в PR.

«Забавно — сама себе сделала PR, и в PR меня и позвали», — отмечает Анастасия.

Сейчас, когда у неё за спиной уже большой опыт работы в сфере PR, девушка подчеркивает, что главное в её профессии — уметь креативно договариваться. Когда Анастасия работала руководителем секции кино на одном крупном фестивале, она договорилась с компанией Disney о бартере фильмов в кинозал. Однако за полторы недели до события девушке пришло письмо о том, что головной офис в США запретил предоставлять картины.

«Я не растерялась и вместо того, чтобы писать разъяренное письмо из серии «как же так», нашла в интернете картинку с ушами Микки Мауса, отыскала подходящую цитату Уолта Диснея и написала в письме что-то вроде: «Вместе мы сможем многое. Уверена, что у нас все-таки получится организовать эти показы». Приложила картинку с ушами и цитатой If you can dream it, you can do it. Через пару дней мне дали разрешение на показы».

Ведущий PR-менеджер краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко тоже изначально не планировала связывать свою жизнь с PublicRelations. Восемь лет она работала корреспондентом и редактором отдела псковской газеты. Однако всё изменило интервью со слепоглухой женщиной, когда Наталья писала свои вопросы на ладони интервьюируемой. Этот материал победил на Всероссийском конкурсе журналистских работ фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В качестве приза Наталью наградили поездкой в Румынию на конференцию слепоглухих людей. С тех пор благотворительная тематика начала затягивать девушку, и после переезда в Москву она решила устроиться PR-менеджером благотворительных проектов на Planeta.ru

«Я стала помогать фондам собирать средства на помощь их подопечным. Очень много узнала о том, как надо и не надо участвовать в благотворительности. По-прежнему много писала, но теперь не только статьи, а если и статьи, то для разных изданий, — рассказывает Наталья. — Через год меня повысили до ведущего PR-менеджера. Хотя благотворительным проектам я продолжаю уделять большое внимание и по возможности помогать: и в продвижении, и в качестве спонсора».

Волею случая в PR попала и менеджер по связям с общественностью издательства МИФ Юлия Адамович. Она училась в Московском физико-техническом институте и параллельно работала в пресс-службе вуза. Всё больше погружаясь в сферу PR, Юлия осознала, что она привлекает её куда больше лаборатории.

«После института меня «нашёл» МИФ. Признаться, до их звонка я даже не знала, что есть такое издательство. А теперь не вижу себя без PR», — отмечает она.

Благодаря своей работе Юлия общается со множеством людей, что порой не обходится без необычных ситуаций. В школьные годы девушка играла в спортивное «Что? Где? Когда?» и даже участвовала в чемпионате Европы. В качестве призов участники получали книги. Одним из кураторов игр был Михаил Скипский — член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

«Прошло десять лет, я работаю в МИФе, и приходит мне на почту письмо от… Михаила Скипского. Я уже давно не играю, но былое увлечение все равно находит меня. И теперь в моих силах предоставить другим детям те самые книжные призы, которые когда-то получала я сама. Вот такое кольцо истории».

Официальное признание профессии PR‑специалиста стало важным и закономерным итогом работы многих профессионалов, которые заложили основы PR‑отрасли в России. PublicRelations приобрел статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности организации, способствующие её развитию. Это поставило Россию в ряд ведущих экономических стран, где труд PR‑специалистов обладает государственным статусом и пользуется общественным уважением.

Читайте ранее в этом сюжете: PR-директор «Леруа Мерлен» заявила об уходе из компании после скандала