РЖД переведет вокзалы на местное время

Москва, , 10:59 — REGNUM На всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог с 1 августа текущего года будет отображаться информация о прибытии и отправлении поездов по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба компании Российские железные дороги (РЖД).

В холдинге отмечают, что данные меры приняты для «улучшения качества обслуживания пассажиров».

«Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться … по местному времени», — говорится в сообщении.

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