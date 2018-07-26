На Колыме фото должников начали печатать на баннерах позора

Магадан, Магаданская область, , 11:00 — REGNUM Судебные приставы Магаданской области пустили в ход новый способ склонения должников к уплате долгов. Теперь в городе будут появляться «баннеры позора» с фотографиями неплательщиков, объявленных в розыск за неуплату алиментов или коммунальных платежей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по региону.

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Баннер с изображением первого должника уже напечатан и размещён на стене жилого дома. Демонтировать его обещают только в случае полного погашения долга. Аналогичная процедура будет осуществляться и в отношении других неплательщиков, объявленных в розыск.

На «баннере позора» появилось фото жителя Магадана, задолжавшего коммунальным и энергоснабжающим организациям 1,5 млн рублей. При этом имущество, путём продажи которого можно было бы погасить долг, у неплательщика отсутствует.

«От судебных приставов должник долгое время скрывался, в связи с чем в октябре 2017 года был объявлен в розыск. В целях эффективности розыска принято решение о размещении его персональных данных на рекламной конструкции», — пояснили в УФССП Магаданской области.

Оказаться на баннере позора могут и другие должники, которые долго не платят по алиментами или за коммунальные услуги и уклоняются от явки к судебным приставам.

«Закон позволяет распространять персональные данные должников без их согласия, в том числе и фото, для своевременного и правильного исполнения судебных актов. Как только должники исполнят свои обязательства в полном объёме, производства будут окончены фактическим исполнением, а баннер с их изображением будет демонтирован», — заверил начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Магаданской области Александр Тюфяков.

Напомним, судебные приставы Бурятии опубликовали первое фото должника на баннере в 2017 году. На «доску позора» попал житель Улан-Удэ, который задолжал энергетикам 165 тысяч рублей.