В Оренбуржье село протестует против нефтяников

село Анатольевка, Оренбургская область, , 10:52 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области жители села Анатольевка выступили против деятельности нефтяной компании возле реки Салмыш. Заметив активность нефтяников, прибытие спецтехники, население побежало в прокуратуру, где оставило заявление с требованием разобраться и принять меры, сообщает издание «МК в Оренбурге».

Сельчане указали на то, что бурение скважины будет осуществляться в затопляемой зоне поймы Салмыша. Люди опасаются, что в период паводка не избежать разлива нефти и загрязнения чистых вод реки. Кроме того, дорога к месту бурения пролегает по охранной зоне газопровода. От воздействия тяжелой спецтехники они не исключают возможность разгерметизации и взрыва. Ещё одним аргументом против нефтяников служит то, что земля, где запланирована скважина, имеет сельхозназначение.

Возмущённое население подозревает, что у компании нет разрешительных документов, потому что требование показать разрешительные бумаги на земляные работы осталось без ответа. В администрации Октябрьского района подчеркнули, что нефтяники не обращались чиновникам за разрешением на проведение земляных работ. Однако одновременно заметили, что участок земли находится в аренде у частника, он исправно платит деньги за аренду, и вполне может сдать участок в субаренду.

Сегодня, 26 июля, в селе запланирован сход граждан. Основным вопросом на повестке дня станет тема потенциальной разведки и добычи нефти в селе Анатольевка.