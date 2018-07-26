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Дату и время регистрации брака можно выбирать

Общество

Закон вступает в силу с 1 октября 2018 года

Москва, 26 июля 2018, 10:44 — REGNUM  Закон о праве выбора даты и времени регистрации брака Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Однако предусмотрены временные ограничения: не ранее 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, то есть на выбор есть около одиннадцати месяцев.

При этом выбранная дата и время могут быть изменены руководителем ЗАГСа по совместному заявлению вступающих в брак.

«С принятием закона очередь на красивые даты увеличится, так как дату можно резервировать заранее», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР).

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