Дату и время регистрации брака можно выбирать

Москва, , 10:44 — REGNUM Закон о праве выбора даты и времени регистрации брака Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Однако предусмотрены временные ограничения: не ранее 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, то есть на выбор есть около одиннадцати месяцев.

При этом выбранная дата и время могут быть изменены руководителем ЗАГСа по совместному заявлению вступающих в брак.

«С принятием закона очередь на красивые даты увеличится, так как дату можно резервировать заранее», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР).