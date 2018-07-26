Госдума приняла закон о въезде в РФ по Fan ID до 2019 года

Москва, , 10:40 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о многократном безвизовом въезде в Россию по так называемому паспорту болельщика — Fan ID, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Одним из авторов законопроекта является спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Паспорт болельщика, или Fan ID, был внедрен перед чемпионатом мира по футболу. Этот документ служил для удостоверения личности болельщиков на ЧМ.

Закон позволяет до конца 2018 года неоднократно въезжать по этому документу на территорию страны.

Паспорта болельщиков получили почти 1,8 млн российских и иностранных граждан из 195 государств, по всем опросам зафиксировано, что 80% болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города, отметил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Мы говорим об 1 млн иностранцев — это серьезное увеличение туристического потока», — отметил депутат.

Вместе с тем в Госдуме сожалеют, что действие закона закончится до 1 января 2019 года.

«Было бы здорово, если бы иностранные гости могли бы провести новогодние и рождественские праздники вместе со своими русскими друзьями. Убежден, что такие каникулы стали бы лучшей прививкой против всякой русофобии», — считает депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

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