Госдума приняла закон об общей закупке лекарств по пяти редким заболеваниям

Москва, , 10:29 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении программы «Семь нозологий», передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Для лечения еще пяти редких заболеваний будут проводиться централизованные закупки лекарств.

Инициатива расширяет программу «Семь нозологий» на еще пять наиболее затратных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI). обязанность по закупкам лекарств возлагается на Минздрав.

Сейчас из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для лечения орфанных заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий». Еще 24 нозологии — ответственность регионов, причем только по трем заболеваниям из них лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн рублей в год.

Депутаты Госдумы намерены держать на контроле ситуацию с лекарствами для страдающих редкими заболеваниями, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы будут держать ситуацию на контроле», — заявил Володин.

Принятие закона «позволит оказать жизненно необходимую помощь конкретным людям, страдающим редкими заболеваниями», отметил спикер Госдумы.

Сложная ситуация в бюджетной сфере ряда регионов стала причиной проблем с обеспечением больных орфанными заболеваниями жизненно важными лекарствами, указал он.

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