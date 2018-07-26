Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС

Москва, , 10:18 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о механизме помощи гражданам, потерявшим жилье в результате чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования. Методика разработки программ утверждается Минфином России.

Порядок расчета максимального размера, подлежащего возмещению в рамках программы ущерба по риску, группе рисков, включающего страховое возмещение и помощь, предоставляемую за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, определяется правительством РФ.

Информация о застрахованном жилье будет содержаться в единой базе.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет СРО страхового рынка — Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Он также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями.

Ранее говорилось о том, что плата за страховку от ЧС может включаться в квитанцию за ЖКУ.