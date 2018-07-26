Четверг, 26 Июля 2018 года
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Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС

Общество

Страхование предполагается добровольным

Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жилье

Москва, 26 июля 2018, 10:18 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о механизме помощи гражданам, потерявшим жилье в результате чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования. Методика разработки программ утверждается Минфином России.

Порядок расчета максимального размера, подлежащего возмещению в рамках программы ущерба по риску, группе рисков, включающего страховое возмещение и помощь, предоставляемую за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, определяется правительством РФ.

Информация о застрахованном жилье будет содержаться в единой базе.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет СРО страхового рынка — Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Он также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями.

Ранее говорилось о том, что плата за страховку от ЧС может включаться в квитанцию за ЖКУ.

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Страхование
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