Нелегальные ассенизаторы в Югре загаживают реки

Сургут, Югра, , 10:20 — REGNUM В Сургуте действуют нелегальные ассенизаторы. Общественники и полицейские выявили многочисленные факты незаконного слива фекальных стоков в городские канализационную и ливневую системы. Нечистоты в результате действий нелегалов попадают в Обь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обнаружены точки сброса фекалий: вблизи пожарной части на ГРЭС, на Нижневартовском шоссе, 3/2, на кольцевой развязке Югорского тракта. По словам местных жителей, автоцистерны идут сплошным потоком. И массовый слив фекалий в городские канализационные и ливневые системы Сургута не пресекается контрольно-надзорными органами.

«Только в течение часа на Нижневартовском шоссе мы зафиксировали пять машин, которые осуществляли слив жидких коммунальных отходов в канализационные люки. Объем цистерны ассенизатора составляет порядка 10 кубических метров», — сообщает член регионального штаба ОНФ Инна Бирук.

Как выяснилось, незаконными сливами нечистот занимаются частные фирмы, у которых отсутствуют лицензии на утилизацию жидких отходов. Полицейские составили протоколы. Активисты отправили письма в администрацию Сургута, Природнадзор Югры, Роспотребнадзор. И отмечают, что за полтора года работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте свалок Югры отмечено 29 точек несанкционированного сброса жидких коммунальных отходов в муниципалитетах региона.

В горадминистрации Сургута в курсе действий нелегальных ассенизаторов. Мелкие фирмочки обслуживают частный сектор, не подключенный к общегородской канализации, а также торговые базы и садовые кооперативы. Без каких-либо законных оформлений такие ассенизаторы берут за вывоз нечистот до трёх тысяч рублей и сваливают их где придётся. Проблема состоит в том, что фекалии порой сбрасываются в ливневую канализацию, вода из которой не проходит очистку. Всё это прямиком выходит в реку Обь. И конечно же, городской бюджет теряет доходы в виде налогов.

Как выход, предлагается обязать и частный жилой сектор, и коммерсантов в обязательном порядке иметь на руках договоры по вывозу отходов лицензированными специализированными организациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкуренты взялись за провластного регоператора ТКО в Югре?