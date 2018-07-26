Правительство Западной Явы предложило шаги по возрождению реки Чиливунг

Джакарта, , 10:15 — REGNUM Правительство провинции Западная Ява предлагает три шага для возрождения реки Чиливунг за счет управления водными ресурсами, сообщает Antaranews.

Река Чиливунг в Джакарте является одной из самых грязных рек в мире. Она подвергается сильному загрязнению из-за сброса промышленных и сточных вод.

Губернатор Западной Явы Мохамад Ириаван в пресс-релизе в Бандунге, в четверг, 26 июля, заявил, что улучшение состояние реки за счет активизации водных ресурсов может быть осуществлено тремя способами, а именно: интеграции деятельности, структурной и неструктурной обработки, межсекторальной координации и интеграции.

Ранее губернатор присутствовал на совещании по использованию бассейна реки Чиливунг в Секретариате Совета национальной безопасности Индонезии.

«Должны быть социальные санкции в отношении тех, кто живет вблизи реки», — отметил губернатор.

Бассейн реки Чиливунг является одним из 13 водоразделов, отнесенных к категории «в критическом состоянии». Общая площадь реки 347 км². В то время как основная длина реки составляет 124,1 км. Река объединяет две провинции, один район и семь городов.