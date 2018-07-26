Четверг, 26 Июля 2018 года
12:09:44 МСК

Правительство Западной Явы предложило шаги по возрождению реки Чиливунг

Общество

Правительство провинции Западная Ява предлагает три шага для возрождения реки Чиливунг за счет управления водными ресурсами

Джакарта, 26 июля 2018, 10:15 — REGNUM  Правительство провинции Западная Ява предлагает три шага для возрождения реки Чиливунг за счет управления водными ресурсами, сообщает Antaranews.

Река Чиливунг в Джакарте является одной из самых грязных рек в мире. Она подвергается сильному загрязнению из-за сброса промышленных и сточных вод.

Губернатор Западной Явы Мохамад Ириаван в пресс-релизе в Бандунге, в четверг, 26 июля, заявил, что улучшение состояние реки за счет активизации водных ресурсов может быть осуществлено тремя способами, а именно: интеграции деятельности, структурной и неструктурной обработки, межсекторальной координации и интеграции.

Ранее губернатор присутствовал на совещании по использованию бассейна реки Чиливунг в Секретариате Совета национальной безопасности Индонезии.

«Должны быть социальные санкции в отношении тех, кто живет вблизи реки», — отметил губернатор.

Бассейн реки Чиливунг является одним из 13 водоразделов, отнесенных к категории «в критическом состоянии». Общая площадь реки 347 км². В то время как основная длина реки составляет 124,1 км. Река объединяет две провинции, один район и семь городов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Техногенные загрязнения окружающей среды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить