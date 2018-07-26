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В ГД предостерегли от уголовного наказания за увольнение «предпенсионеров»

Общество

«Опасные тенденции»

В ГД предостерегли от уголовного наказания за увольнение «предпенсионеров»
Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Москва, 26 июля 2018, 10:05 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал предложение Минтруда ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Опасные тенденции. Начальник не будет увольнять, раз грозит уголовная ответственность — он изведет сотрудника, доведет до самоубийства или просто до гибели», — считает депутат Госдумы.

По мнению Жириновского, руководство будет создавать такие условия, что человек сам уйдет, но он уйдет в худшем положении.

Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Пенсионная реформа
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