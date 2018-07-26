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Ростовская Госавтоинспекция борется с коррупцией с помощью водителей

Общество

В ГИБДД собирают общественное мнение о работе инспекторов ДПС

Ростов-на-Дону, 26 июля 2018, 10:03 — REGNUM  Дорожная полиция Ростовской области повела акцию «Единый день борьбы с коррупцией». Во всех муниципалитетах были организованы мобильные приёмные, в которых водители смогли лично пообщаться с руководством подразделений ГИБДД. Таким образом в ведомстве решили собрать общественное мнение о работе инспекторов ДПС.

«Мы предлагаем водителям опросный лист, в котором указаны вопросы по коррупции, по каким-то признакам противоправных действий наших сотрудников. Просим водителей оставлять предложения по улучшению организации дорожного движения», — цитирует начальника управления ГИБДД России по Ростовской области Олега Богуна ГТРК «Дон-ТР».

Подобные акции планируется проводить ежемесячно.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовскую область в 2018 году затронули массовые сокращения сотрудников ГИБДД. Численность инспекторов в регионе сократилась, по имеющимся сведениям, на 239 человек. Их заменили камеры фотофиксации и видеонаблюдения.

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Коррупция и борьба с ней
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