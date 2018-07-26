Жириновский рассказал, как депутат ГД довел до смерти сотрудника аппарата

Москва, , 09:58 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о случае доведения до смерти депутатом, председателем комитета Госдумы главы аппарата комитета, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Был у нас комитет, была женщина одна — председатель комитета. И своего руководителя аппарата довела до смерти, молодой еще, лет 45−50, она просто хотела от него избавиться», — сообщил Жириновский.

Жириновский раскритиковал предложение ввести уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста.