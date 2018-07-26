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Жириновский рассказал, как депутат ГД довел до смерти сотрудника аппарата

Общество

Руководителю аппарата было около 50 лет

Жириновский рассказал, как депутат ГД довел до смерти сотрудника аппарата
geralt
Увольнение

Москва, 26 июля 2018, 09:58 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о случае доведения до смерти депутатом, председателем комитета Госдумы главы аппарата комитета, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Был у нас комитет, была женщина одна — председатель комитета. И своего руководителя аппарата довела до смерти, молодой еще, лет 45−50, она просто хотела от него избавиться», — сообщил Жириновский.

Жириновский раскритиковал предложение ввести уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста.

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