В Москве во время раскопок обнаружены изразцы со следами пожара 1737 года

Москва, , 09:52 — REGNUM Следы Троицкого пожара 1737 года сохранились на печных изразцах, обнаруженных недавно во время ремонта коммуникаций в центре Москвы, сообщает 26 июля пресс-служба столичного мэра.

«Муравленые, или покрытые зеленой глазурью, изразцы. Ими, скорее всего, была украшена печь в одном из жилых домов на Ивановской горке в XVII веке», — пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, на всех обнаруженных фрагментах присутствуют следы огня. Это позволяет предположить, что при пожаре дом сгорел, и сильно пострадала изразцовая печь. Поэтому ее разобрали и выбросили в яму.

Напомним, во время Троицкого пожара в Москве пострадали более 12 тысяч различных зданий. Возгорание началось в усадьбе купца Александра Милославского на Знаменке, затем ветер донес огонь до дворца царевны Екатерины Иоанновны (племянницы Петра I) у Боровицкого моста, после чего пламя перекинулось на Кремль.

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