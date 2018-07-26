Миграция жителей Украины в Литву усилилась в 1,5 раза

Вильнюс, , 09:51 — REGNUM Количество украинских мигрантов, переехавших в Литву, увеличилось на 55,4% за последний год, заявили в департаменте миграции МВД Литвы, сообщают 26 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля, в Литве проживало 54,4 тыс. иностранных граждан, из которых 15,2 тыс. — жители Украины, 12,3 тыс. — жители России, 10,4 тыс. — жители Белоруссии.

Напомним, ранее спикер польского сената Станислав Карчевский заявил, что Польша предпочитает принимать украинских мигрантов вместо африканских и ближневосточных, так как они ближе к польской культуре.

Читайте также: Граждане Украины составляют седьмую часть чешских нелегалов — полиция

Также полиция Чехии сообщала, что в 2018 году среди задержанных нелегальных мигрантов было больше всего украинских граждан — 342 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Польши: мы предпочитаем украинских мигрантов африканским