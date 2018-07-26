В Прикамье собирали деньги на лечение несуществующего ребёнка

Пермь, , 09:50 — REGNUM В Пермском крае собирали деньги на лечение несуществующего ребёнка. О незаконном сборе средств заявила уполномоченный по права ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

Омбудсмен отметила, что факт мошенничества вскрылся после общения с коллегой из Татарии. Уполномоченный по правам ребёнка Татарии Гузель Удачина попросила помочь пермской семье, которая воспитывает ребёнка с редким заболеванием. Однако минздрав Прикамья заявил, что такого ребёнка в базе данных нет.

«Благотворительные сборы на несуществующих больных детей — это, в первую очередь, аморально», — сказала Денисова.

О потенциальном факте мошенничества проинформирована полиция, которая займётся проверкой. Между тем проверка одного факта не решит общей проблемы мошенничества в сфере благотворительности. Вопрос неоднократно поднимался представителями благотворительных фондов. Последний случай станет поводом для обсуждения проблемы и вариантов её решения. Совещание пройдёт 30 июля.