Синоптики сообщили об отклонении температуры в Москве на 9°C

Москва, , 09:40 — REGNUM Накрывший столичный регион скандинавский антициклон принес с собой аномальную жару: при достижении температуры воздуха +30°C в Москве будет зафиксировано отклонение на 9 °C выше климатической нормы, сообщает 26 июля центр погоды «Фобос».

Синоптики могут «гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на 9° выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Сегодня в столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Влажность составит около 47%. Атмосферное давление почти не изменится и сохранится на уровне 750 мм рт. ст.

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