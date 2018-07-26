Четверг, 26 Июля 2018 года
10:22:47 МСК

Синоптики сообщили об отклонении температуры в Москве на 9°C

Общество

Пекло в столице продержится до конца июля

Синоптики сообщили об отклонении температуры в Москве на 9°C
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 26 июля 2018, 09:40 — REGNUM  Накрывший столичный регион скандинавский антициклон принес с собой аномальную жару: при достижении температуры воздуха +30°C в Москве будет зафиксировано отклонение на 9 °C выше климатической нормы, сообщает 26 июля центр погоды «Фобос».

Синоптики могут «гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на 9° выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Сегодня в столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Влажность составит около 47%. Атмосферное давление почти не изменится и сохранится на уровне 750 мм рт. ст.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москву вернется продолжительная 30-градусная жара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить