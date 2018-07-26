Четверг, 26 Июля 2018 года
10:21:14 МСК

В Барселоне Uber и Cabify приостановили работу

Общество

Когда сервисы начнут обслуживать пассажиров, не уточняется

Барселона, Испания, 26 июля 2018, 09:29 — REGNUM  В Барселоне граждане в ближайшее время не смогут воспользоваться услугами Uber и Cabify. Водители этих двух сервисов по перевозкам пассажиров приостановили свою работу. Такое решение принято из-за недавних нападений официальных таксистов.

Читайте также: Таксисты Каталонии устроили массовый протест

О этом, когда эти компании снова начнут обслуживать пассажиров, не сообщается. Уточняется, что это произойдёт только после нормализации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля сразу в нескольких городах Испании официальные таксисты начали забастовку против водителей Uber и Cabify. Недовольство вызвало решение суда, которое притормозило ограничения по выдаче лицензий для сервисов по перевозке пассажиров. Такая лицензия стоит существенно дешевле лицензии официального таксиста и позволяет также заниматься извозом.

За день в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber. Также произошли столкновения между силовиками и таксистами.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд разрешил Uber снова работать в Лондоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в такси, с таксистами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить