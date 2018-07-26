В Барселоне Uber и Cabify приостановили работу

Барселона, Испания, , 09:29 — REGNUM В Барселоне граждане в ближайшее время не смогут воспользоваться услугами Uber и Cabify. Водители этих двух сервисов по перевозкам пассажиров приостановили свою работу. Такое решение принято из-за недавних нападений официальных таксистов.

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О этом, когда эти компании снова начнут обслуживать пассажиров, не сообщается. Уточняется, что это произойдёт только после нормализации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля сразу в нескольких городах Испании официальные таксисты начали забастовку против водителей Uber и Cabify. Недовольство вызвало решение суда, которое притормозило ограничения по выдаче лицензий для сервисов по перевозке пассажиров. Такая лицензия стоит существенно дешевле лицензии официального таксиста и позволяет также заниматься извозом.

За день в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber. Также произошли столкновения между силовиками и таксистами.

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