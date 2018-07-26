Где летом снег: на Ямале волонтёры чистят необитаемый остров

Салехард, , 09:28 — REGNUM На Ямале с 27 июля 44 добровольца-эколога из России, Казахстана, Израиля и Киргизии будут чистить остров Вилькицкого от мусора. Основная часть волонтёров уже работает на острове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«В 2017 году «Волонтёры Арктики» приступили к уборке арктического острова, где скопилось более 800 тонн металлолома. Помимо экологической, экспедиция выполняет ещё и научно-исследовательскую функцию. Экспедиция проходит в две смены до 11 августа», — пояснила замгубернатора Татьяна Бучкова.

Живут добровольцы в модуле «Горизонт», который возведён на ныне необитаемом острове ещё в советское время. Напомним, до развала СССР на острове Вилькицкого функционировала воинская часть, велись метеонаблюдения, работал световой маяк высотой 36,5 метра. Но сумятица начала 90-х заставила людей покинуть остров.

По словам волонтёров, на очистку острова Вилькицкого от мусора уйдёт не менее трёх лет. Помимо экологических и научных целей, добровольцы едут на арктический остров, по их признанию, за особенной романтикой. Здесь летом лежит снег и бродят белые медведи.

На сегодняшний момент на Ямале более 5 000 волонтёров и порядка 170 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба главы региона.

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