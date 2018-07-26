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Указатели на русском языке появились в аэропорту Барселоны

Общество

Ранее надписи были только на испанском, каталонском и английском языках

Барселона, Испания, 26 июля 2018, 09:16 — REGNUM  Сориентироваться в международном аэропорту Барселоны туристам из России теперь будет легче. В первом терминале установлены указатели на русском языке.

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По информации Государственного управления аэропортов (AENA), добавятся к уже имеющимся и таблички на арабском и китайском языках. Ранее надписи в воздушной гавани были сделаны только на испанском, каталонском и английском языках.

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Напомним, аэропорт Барселоны «Эль Прат», открытый в 1916 году, является крупнейшим аэропортом Каталонии с ежегодным пассажиропотоком более 30 миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые пять месяцев 2018 года поток туристов из России в Испанию вырос на 9%. Страну за этот период посетили 335 тысяч отдыхающих из РФ. В общей сложности в Испании за январь — май побывали 28,6 миллиона человек, на 2% больше, чем за пять месяцев 2016 года. Чаще всего в эту страну приезжали туристы из Великобритании (6,3 млн человек), Германии (3,94 млн) и Франции (3,92 млн).

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