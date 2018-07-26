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В Роскачестве не нашли в сливочном масле фальсификации растительными жирами

Общество

В новом исследовании были взяты десять образцов продукции региональных марок

Москва, 26 июля 2018, 09:14 — REGNUM  Исследование сливочного масла с жирностью 82,5% десяти региональных марок показало, что ни в одной из них не использовалась фальсификация растительными жирами, говорится в результатах исследования, проведенных Роскачеством.

«Случаев фальсификации масла растительными жирами зафиксировано не было. Все масло — с хорошим жирно-кислотным составом», — говорится в сообщении.

Также в исследуемых продуктах не нашлось признаков порчи и нарушений по микробиологическим показателям, антибиотиков, тяжелых металлов, красителей и консервантов. Добавим, аналогичное исследование проводилось Роскачеством весной 2018 года. Тогда примерно в четверти продаваемого в России сливочного масла были найдены нарушения.

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