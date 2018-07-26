Жителей Якутии просят не поднимать крик: закон о родных языках обезвредили

Якутск, , 09:22 — REGNUM В соцсетях Якутии предпринимаются попытки организовать истерию вокруг закона о родных языках, принятого Госдумой 24 июля в третьем чтении. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). По его мнению, волну поднимают на пустом месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Некоторые «товарищи» из WhatsApp-сообщества пытаются на пустом месте организовать истерию, или, говоря современным языком, поднять хайп вокруг принятого сегодня Госдумой в третьем, окончательном чтении закона об образовании (об изучении языков). Все вы помните, как много споров он вызвал на первом этапе, но мы — скажу не без гордости — его обезвредили. Самое опасное положение — о факультативности изучения родного языка — было убрано. После второго чтения законопроект стал полезным: он не ущемляет языки, наоборот, принимаются меры для развития обучения на государственных языках республик РФ», — пояснил Федот Тумусов.

По его словам, ранее разработка учебных пособий и методологии для преподавания государственных языков республик России не финансировалась, но теперь на это появятся деньги. В принятом законе прописано создание специального фонда для развития обучения на национальных языках и разработки необходимых методологических материалов.

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«Государственные языки республик появляются в основной части программ. Закон стал хорошим — историческим. И теперь уже все зависит от родителей, выбирающих, какой язык будут изучать их дети, и органов образования на местах. Сейчас начнется практическая реализация закона. И нужно не поднимать крик на пустом месте, а укреплять родные языки — в том числе и наш, якутский», — отметил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Якутии прошла серия пикетов против принятия законопроекта об изучении родных языков. Жители региона обратились к депутатам с просьбой не принимать этот законопроект и вышли на улицы с плакатами «Я против проекта ФЗ-438 863−7. Госдума, защити язык саха!», «Депутаты ГД — не разделяйте Россию!», «Сохраним родной язык!».

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