Четверг, 26 Июля 2018 года
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Названо имя сбившей сирийский истребитель Су-22 женщины

Общество

24 июля вооруженные силы Израиля сбили сирийский истребитель Су-22

Названо имя сбившей сирийский истребитель Су-22 женщины
Ministerie van Defensie
Запуск ракеты Patriot

Тель-Авив, 26 июля 2018, 08:59 — REGNUM  Батареей противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сбившей военный самолет ВВС Сирии, командовала женщина — офицер вооруженных сил Израиля Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

«Ор Нааман командовала батареей Patriot, сбившей сирийский истребитель», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля вооруженные силы Израиля сбили сирийский истребитель Су-22, который якобы нарушил воздушные границы государства. Пилот военного самолета погиб.

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Война в Сирии
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