Названо имя сбившей сирийский истребитель Су-22 женщины

Тель-Авив, 26 июля 2018, 08:59 — REGNUM Батареей противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сбившей военный самолет ВВС Сирии, командовала женщина — офицер вооруженных сил Израиля Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.
«Ор Нааман командовала батареей Patriot, сбившей сирийский истребитель», — передает вещатель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля вооруженные силы Израиля сбили сирийский истребитель Су-22, который якобы нарушил воздушные границы государства. Пилот военного самолета погиб.
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