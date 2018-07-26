Четверг, 26 Июля 2018 года
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Минобороны РФ открыло интерактивный раздел на сайте ко Дню ВМФ

Общество

На сайте появились исторические документы и инфографика

Москва, 26 июля 2018, 08:57 — REGNUM  Увлекательный интерактивный раздел появился на сайте Минобороны РФ в преддверии Дня Военно-Морского Флота, сообщила 26 июля пресс-служба ведомства.

«На официальном сайте запущен историко-познавательный интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря интерактиву посетители сайта (navyparade2018.mil.ru) смогут понять замысел проведения парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, познакомиться с характеристиками и особенности принимающих в нем участие кораблей.

В разделе представлена инфографика с описанием самолетов и вертолетов авиации ВМФ, выдержки из печатных изданий 20-х годов прошлого века и впервые опубликованные документы Центрального военно-морского архива об организации и проведении первого послевоенного военно-морского парада в 1945 году.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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