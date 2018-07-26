В Салехарде планируют создать аллею в честь героев-комсомольцев

Салехард, , 09:00 — REGNUM Жителям Салехарда предлагается создать аллею памяти героев Великой Отечественной войны — участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Поддержать идею жители столицы ЯНАО могут на портале «Живем на Севере», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Срок проведения опроса — две недели. Итоги голосования будут подведены после 8 августа 2018 года. Если идея получит поддержку жителей Салехарда, аллею высадят участники молодёжного движения города.

Напомним, «Молодая гвардия» — советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне. Организация была создана вскоре после начала оккупации города нацистами 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала более 100 юношей и девушек, самому младшему из которых было 14 лет.

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