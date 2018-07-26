Четверг, 26 Июля 2018 года
10:25:54 МСК

В Салехарде планируют создать аллею в честь героев-комсомольцев

Общество

Для воплощения идеи жители столицы ЯНАО должны поддержать её на портале «Живём на Севере»

Салехард, 26 июля 2018, 09:00 — REGNUM  Жителям Салехарда предлагается создать аллею памяти героев Великой Отечественной войны — участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Поддержать идею жители столицы ЯНАО могут на портале «Живем на Севере», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Срок проведения опроса — две недели. Итоги голосования будут подведены после 8 августа 2018 года. Если идея получит поддержку жителей Салехарда, аллею высадят участники молодёжного движения города.

Напомним, «Молодая гвардия» — советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне. Организация была создана вскоре после начала оккупации города нацистами 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала более 100 юношей и девушек, самому младшему из которых было 14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье забросили «Колодец памяти» о героях Великой Отечественной войны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить