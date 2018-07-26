Празднование Дня республики и Дня Казани должны организовать за две недели

Казань, , 08:51 — REGNUM Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования Казани» объявило аукцион по организации и проведению мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани». Начальная цена этого лота — 10 млн рублей, средства будут задействованы из бюджета Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Аукцион намечен на 16 августа 2018 года. Мероприятия планируется провести в международном конно-спортивном комплексе «Казань», в Старо-Татарской слободе и в Казанской ратуше. Услуга должна быть оказана не позднее 30 августа 2018 года, то есть у победителя после аукциона две недели на организацию масштабных мероприятий.

Среди задач — организация праздничного салюта продолжительностью не менее пяти минут, оформление города, обеспечение мероприятия полиграфией — 220 поздравительных открыток за подписью мэра Казани и 400 открыток — приглашений на скачки в конверте за подписью мэра, организация рекламной кампании мероприятия (аудио‑ и видеороликов), организация самих мероприятий на выбранных площадках. В частности, в последнее входят концертные программы на несколько часов, предоставление необходимого оборудования, оформление сценического комплекса, изготовление видеоматериалов для мероприятия в Казанской ратуше и многое другое.

В ратуше также победитель аукциона должен организовать приём, на столах которого должны быть фрукты, рыбная продукция, включая сёмгу, сыры, включая грана падано, пекорино, маасдам, горгонзолу.

Напомним, в 2016 и 2017 годах на аналогичных аукционах начальная цена также составляла 10 млн рублей. В 2017 году победителем тендера стало ООО «ПК» (владелец — Константин Щетинкин), стоимость услуги снизилась до 9,95 млн рублей. В 2016 году победителем было ООО «Пропраздник» (владелец — Дмитрий Мартынов) при цене контракта 9,8 млн рублей.