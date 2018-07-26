Трезвы и вменяемы? ЕС ужесточил контроль за состоянием пилотов

Брюссель, , 08:25 — REGNUM Новые нормы контроля психического состояния пилотов коммерческих авиалиний приняты в Евросоюзе. Членов экипажа обязали сдавать тесты на алкоголь, следует из сообщения Еврокомиссии от 26 июля.

Поводом для введения новых требований стало крушение лайнера А320 компании Germanwings во Французских Альпах весной 2015 года. Следствие показало, что воздушное судно столкнулось с горой в результате действий пилота Андреаса Лубица.

Теперь все перевозчики обязаны тестировать пилотов на психологическую устойчивость и при необходимости обеспечивать для них участие в программах помощи. Кроме того, вводятся регулярные внеплановые проверки членов экипажей, дабы исключить употребление ими психотропных веществ и запрещенных медикаментов.

Еще одно требование — выборочные проверки на прием спиртного перед полетом. Новые нормы полностью вступят в силу к лету 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами катастрофы рейса Germanwings 9525 24 марта 2015 года стали 150 человек. Погубивший людей пилот Лубиц имел склонность к суициду, наблюдался у психологов и принимал антидепрессанты.

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