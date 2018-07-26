Четверг, 26 Июля 2018 года
10:23:55 МСК

Роспотребнадзор выявил несоответствия в качестве импортной рыбы

Общество

Всего было исследовано более миллиона проб продукции

Роспотребнадзор выявил несоответствия в качестве импортной рыбы
Снейдерс Франс. Рыбная лавка

Москва, 26 июля 2018, 08:20 — REGNUM  Несоответствие качества импортной рыбы и рыбопродуктов принятым нормативам выявили сотрудники Роспотребнадзора при проверке около одного миллиона проб продукции в первом полугодии 2018 года, сообщает 25 июля пресс-служба ведомства.

«Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури», — говорится в сообщении.

Похожие несоответствия выявлены во время проверки других категорий продуктов: гигиеническим нормативам не соответствует 6% плодоовощной продукции, 13% плодов и ягод, 6% молочной продукции.

Читайте также: Роспотребнадзор забраковал более 37 тонн рыбы и морепродуктов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить