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В Японии казнили оставшихся членов преступной секты «Аум Синрикё»*

Общество

*«Аум Синрикё» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Японии казнили оставшихся членов преступной секты «Аум Синрикё»*
Казнь

Токио, 26 июля 2018, 07:58 — REGNUM  Шестеро оставшихся в живых членов преступной секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были казнены 26 июля в Японии, передает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Из сообщения следует, что члены организации были признаны виновными в причастности к одному или нескольким преступлениям и ожидали исполнения приговора в камере смертников с 2006 года.

Напомним, «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проповедовала культ скорого наступления конца света, вовлекала в свою деятельность жителей Японии и направляла их на совершение преступлений. Самым заметным эпизодом в деятельности секты стало нападение в метро в марте 1995 года. Активисты распылили смертоносный газ зарин в подземке Токио, в результате 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

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