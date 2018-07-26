В Южных Воротах томичей принимает «Поликлиника шаговой доступности»

Томск, , 07:47 — REGNUM У жителей микрорайона Южные Ворота томского посёлка Зональная Станция появилась возможность получать медицинские услуги в «Поликлинике шаговой доступности».

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Томской области, врачи нового медучреждения, находящегося в шаговой доступности для пациентов, принимают томичей с 9 июля. Площадь медучреждения — 197 кв. м. На покупку здания 14 млн рублей выделил областной бюджет. На мебель и оборудование потратили 1,5 млн рублей.

«Общая врачебная практика готова принимать и взрослых, и детей. Жителям микрорайона теперь не нужно никуда ездить для сдачи анализов, здесь будет работать процедурный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время наряду с терапевтом и педиатром приём по графику начнут узкие специалисты», — прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

По его словам, специалисты могут устроиться на работу в «Поликлинику шаговой доступности» по программе «Земский доктор».

Александр Холопов подчеркнул, что такие мини-поликлиники позволяют населению «своевременно и без проблем получать медицинскую помощь и всегда иметь доступ к медицинским услугам рядом с домом». В первую очередь проект реализуется в новых районах.

Добавим, новая общая врачебная практика стала подразделением Лоскутовской районной больницы. Главврачом Лоскутовской РБ является Станислав Грязнов. Он отметил, что к медучреждению в Южных Воротах должны прикрепиться 2 тысячи человек. Однако в том случае, если желающих будет больше, мощность поликлиники позволяет ввести дополнительные врачебные ставки и увеличить время приёма пациентов. До октября 2018 года медучреждение должно получить новый УЗИ-аппарат.

Напомним, в Томской области с 2017 года реализуется проект «Поликлиника шаговой доступности». Первая поликлиника в рамках проекта открылась в томском микрорайоне Степановка в ноябре 2017 года.