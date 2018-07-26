В Оренбуржье полицию заставили возбудить дело в отношении живодёра

Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Орске оренбургской области уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой возбудили только со второго раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Октябрьского района города, первоначально полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в дальнейшем прокуратура отменила.

В Орске на глазах у окружающих с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, была выброшена собака. Животное получило серьёзные травмы — ушиб передней правой лапы, разрыв сухожилий, воспаление параанальных желез.

Один из жильцов, который стал очевидцем такого живодёрства, подал заявление в полицию. Но правоохранители, проведя проверку, отказались возбуждать уголовное дело. Однако решение пришлось изменить по требованию прокуратуры. Сейчас по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело, и под контролем надзорного ведомства ведётся расследование.

Добавим, что за жестокое обращением с животными можно поплатиться свободой. В июле жителю Оренбурга, которые издевался над собакой, вынесен строгий приговор. За истязание животного оренбуржец проведёт год в колонии строгого режима.

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