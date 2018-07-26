Битва блогеров в Якутии привела к бунту водителей ассенизаторских машин

Якутск, , 07:48 — REGNUM В Якутии разгорелся «фекальный» скандал. Водители ассенизаторских машин, объясняя, почему они сливают отходы в неположенных местах, решили доказать, что сливная станция города не справляется с заявленными ею объёмами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Событием, накалившим до предела и без того напряжённую ситуацию, стало вмешательство одного из участников битвы блогеров Руслана Очирова, пишет News.Ykt.ru. Он дождался одну из машин на нелегальной точке слива и попросил увезти фекалии туда, где их положено сливать. Блогер проводил на сливную станцию две машины, а на следующий день их туда приехало одновременно 16. Сливная станция не справилась с приёмом отходов от такого количества ассенизаторских машин.

Свой флэшмоб водители сняли на видео, за кадром предложив Руслану Очирову его посмотреть. Представители «Водоканала» предположили, что акция ассенизаторов могла быть реакцией в том числе на то, что они выявляют факты несанкционированных сливов вне станции и направляют сообщения об этом в надзорные органы.

«Водоканал» хотел, чтобы мы приехали, вот мы и приехали, — рассказал водитель ассенизаторской машины Леонид. — Никакой акции или бунта не было. Когда начали сливать отходы, стало ясно, что станция не справляется с заявленными объемами. При ее открытии говорили, что она одновременно может принять 30 машин, в итоге нас там было всего 16, и то станция не справилась. «Водоканал» не готов нас всех принять».

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Водитель также отметил, что считает цену слива, которая составляет 800 рублей, слишком высокой. Ещё одна претензия к «Водоканалу» — станция для приёма отходов находится слишком далеко и является единственной.

«Я думаю, что надо создать дополнительные две или три точки для слива фекальных вод. В Якутске есть места, где поблизости нет жилых домов. Если всех принуждать ехать так далеко — на улицу 50 лет Советской Армии, еще и наказывать за слив в люки в других точках Якутска, это ни к чему хорошему не приведёт», — считает Руслан Очиров.

Водители в свою очередь заявили, что намерены повторить одновременный слив фекальных вод большим количеством машин.

Как сообщало ИА REGNUM, битва блогеров Якутии стартовала в апреле 2018 году. Акцией предполагается, что в течение пяти месяцев известные в соцсетях люди будут выполнять задания, направленные на продвижение положительного образа столицы республики и привлечение подписчиков к участию в акциях. Блогер, набравший наибольшее количество баллов от жюри и лайков от пользователей, получит однокомнатную квартиру.