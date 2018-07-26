Еще два интернет-суда будут открыты в Пекине и Гуанчжоу

Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай планирует запустить онлайн-суды в Пекине и Гуанчжоу на базе опыта интернет-суда в Ханчжоу, говорится в постановлении Верховной народного суда (ВНС) Китая, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Решение было принято во время очередной видеоконференции ВНС. Китай открыл свой первый интернет-суд в Ханчжоу в августе 2017 года. ВНС продолжит ужесточать свою позицию касательно онлайн-слухов и мошенничества, торговли личными данными и прочих преступлений. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам безопасности и качества продуктов питания, загрязнения окружающей среды и насилия в учебных заведениях.

Напомним, что в так называемых онлайн-судах иски подаются через интернет-сайты, а слушания и объявление приговоров осуществляются посредством видеотрансляции. Суд в основном рассматривает дела по вопросам мошенничества в онлайн-торговле и нарушения авторских прав. Необходимость в онлайн-судах возникла в связи ростом объемов делопроизводства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае заработал первый в мире интернет-суд