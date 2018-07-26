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Вассерман начал «Вынос мозга» зрителям YouTube

Общество

На этот раз вопросы задает Вассерман

Москва, 26 июля 2018, 05:38 — REGNUM  Российский журналист и эрудит Анатолий Вассерман, известный по телепередачам «Своя игра» и «Брейн-ринг», запустил новое шоу на YouTube под названием «Вынос мозга».

Передача представляет собой своеобразную викторину, в ходе которой приглашенные участники отгадывают, является ли факт, названный Вассерманом, правдой или ложью. За неверные ответы участников ждет некая кара — например, выстрел в лицо поп-корном. Первый выпуск, появившийся 25 июля, уже набрал около 42 тысяч просмотров.

Первыми участниками «Выноса мозга» стали рэперы Паша Техник и Трилл Пилл. Первые зрители уже отметили развлекательный формат передачи и заметили отсутствие знаменитой жилетки с множеством карманов на Вассермане.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года ведущий и блогер Сергей Дружко запустил новое шоу на YouTube под названием «Дружко Сериал». Первый выпуск передачи за сутки набрал свыше 360 тысяч просмотров.

Читайте ранее в этом сюжете: «Не зря в отпуск уходили»: Сергей Дружко снял сериал о своей жизни

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