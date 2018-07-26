Жертвами финансовой пирамиды в Китае стали 220 тыс. человек

Чэнду, Китай, , 05:32 — REGNUM Полиция Китая раскрыло финансовую онлайн-пирамиду, в которую были вовлечены более 220 тыс. инвесторов и 10,2 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Полиция города Мэйшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая схватила 82 подозреваемых, которые организовали сотни подставных фирм и 28 ложных производственных цепочек в сфере строительных материалов, сельского хозяйства, добычи ископаемых и СМИ, обхаживая инвесторов и обещая им высокие выплаты.

Подозреваемые умудрились обмануть 220 тыс. человек по всему Китаю, включая Гонконг и Тайвань. Кроме того, были вовлечены и иностранные инвесторы из стран Юго-восточной Азии. Полиция продолжает расследование.

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