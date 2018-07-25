Водитель, убивший в Киеве девочку, отказался сдавать анализы

Киев, , 23:45 — REGNUM Отсутствие опъянения у лихача, сбившего насмерть ребенка на пешеходном переходе, не подтверждено, поскольку задержанный отказался сдать необходимые образцы, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались. Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд потребует отобрать их у него принудительно», — уточнила чиновница.

Напомним, отец подозреваемого заявил, что погибшая девочка резко выскочила перед машиной, и водитель ничего не успел сделать.

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