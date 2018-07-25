Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Киеве «устал» еще один мост

Общество

Место события посетил мэр Киева Виталий Кличко

В Киеве «устал» еще один мост
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кличко

Киев, 25 июля 2018, 23:25 — REGNUM  Из-за сильного ливня обрушился мост на пересечении улицы Елены Телиги и Фрунзе (переименована в Кирилловскую), сообщили 25 июля на сайте службы по чрезвычайным ситуациям.

В компании «Укрмост» отметили, что несущие конструкции моста не повреждены, но движение все же перекрыли до момента уборки оборванных электропроводов.

Напомним, сильный ливень затопил подземные переходы и улицы Киева, создав 10-балльные пробки в городе.

Читайте подробнее: Киев встал: уровень пробок достиг высшей отметки

В феврале 2018 года в Киеве крупные куски бетона отвалились от Воздухофлотского моста, а также частично обрушился Шулявский мост. Эксперты отмечают, что на очереди Московский и Дарницкий мосты города — они пребывают в аварийном состоянии.

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