В Киеве «устал» еще один мост

Киев, , 23:25 — REGNUM Из-за сильного ливня обрушился мост на пересечении улицы Елены Телиги и Фрунзе (переименована в Кирилловскую), сообщили 25 июля на сайте службы по чрезвычайным ситуациям.

В компании «Укрмост» отметили, что несущие конструкции моста не повреждены, но движение все же перекрыли до момента уборки оборванных электропроводов.

Напомним, сильный ливень затопил подземные переходы и улицы Киева, создав 10-балльные пробки в городе.

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В феврале 2018 года в Киеве крупные куски бетона отвалились от Воздухофлотского моста, а также частично обрушился Шулявский мост. Эксперты отмечают, что на очереди Московский и Дарницкий мосты города — они пребывают в аварийном состоянии.

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