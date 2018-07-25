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Организаторы «Нашествия» не станут наказывать отменившие выступления группы

Общество

Целый ряд участников «Нашествия» отказался выступать из-за участия в фестивале Министерства обороны

Организаторы «Нашествия» не станут наказывать отменившие выступления группы
Иллюстрация: Nashestvie.ru
Фестиваль «Нашествие»

Москва, 25 июля 2018, 23:14 — REGNUM  Организаторы фестиваля «Нашествие» не будут применять никаких санкции в отношении артистов, отказавшихся принимать участвовать в мероприятии, сообщили 25 июля в пресс-службе фестиваля.

«Каждая группа сама решает — участвовать или не участвовать в фестивале, а поводы для этого могут быть самыми разными», — приводит ТАСС комментарий генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Евгении Киселёвой.

Как передавало ИА REGNUM, целый ряд участников фестиваля «Нашествия» отказался от ранее согласованных выступлений из-за участия в мероприятии Министерства обороны России. Выступать на «Нашествии» отказались, в частности, группы Distemper, «Элизиум», «Йорш», «Порнофильмы», «Пошлая Молли» и певица Монеточка.

Читайте ранее в этом сюжете: Монеточка, «Элизиум», «Йорш»: участники «Нашествия» отказываются выступать

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