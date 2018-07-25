Пенсионный фонд Украины выплатит пенсии за счет кредита

Киев, , 21:48 — REGNUM Украинские пенсионеры получат пенсии в полном объеме из средств, перечисленных министерством финансов Украины, заявили в минфине 25 июля на официальной странице ведомства.

С января по июль 2018 года расходы на пенсионное обеспечение составляют чуть менее 200 млрд в рублевом эквиваленте. В министерстве финансов уверяют, что по состоянию на 25 июля эти расходы полностью профинансированы.

Сверх бюджета Пенсионный фонд получил специальные займы с единого казначейского счета:

«23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был выдан заём на сумму 1,5 млрд грн (около 3,5 млрд рублей — ИА REGNUM )», — отметили в министерстве финансов.

Напомним, на Украине повсеместно начались задержки с выплатами пенсий. В Пенсионном фонде объяснили это внезапным возникновением «кассового разрыва» на сумму, эквивалентную семи миллиардам рублей.

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