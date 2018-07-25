На Среднем Урале максимально используют возможности нацпроекта «Демография»

Екатеринбург, , 21:33 — REGNUM Свердловская область должна использовать все возможности, которые дает национальный проект «Демография», рационально подойти к этому вопросу и продумать четкие механизмы достижения поставленных целей. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил 25 июля на заседании правительства региона.

Исполнение программы демографического развития Свердловской области и меры, которые региональные власти должны принять, чтобы выполнить соответствующие задачи нового майского указа президента России, стали основным вопросом повестки заседания.

«Благодаря реализации майских указов президента от 2012 года нам удалось добиться серьезных положительных результатов. Этому способствовали такие меры, как материальное стимулирование рождаемости и усыновления детей, повышение качества медицинской помощи, ликвидация дефицита мест в детских садах, рост доходов населения, развитие жилищного строительства и ряд других. Сейчас перед нами стоит еще более сложная задача — обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни россиян — в среднем по стране до 78 лет к 2024 году», — сказал Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что 23 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, одной из тем которого стала демографическая политика. По предварительным оценкам, на реализацию соответствующего нацпроекта планируется суммарно выделить из федерального бюджета более 3,5 трлн рублей до 2024 года. Свердловским властям необходимо, по словам губернатора, максимально активно участвовать во всех демографических программах.

Евгений Куйвашев также отметил, что одна из проблем, наиболее остро стоящих сегодня на Среднем Урале, — это высокий уровень смертности от онкологических заболеваний. Губернатор отметил, что единый центр ядерной медицины, создаваемый в Свердловской области, откроет новые возможности для решения этой проблемы. И поручил министру здравоохранения региона Андрею Цветкову проанализировать ситуацию в каждом свердловском муниципалитете, представив конкретные предложения по ее улучшению. Данные мониторинга будут учтены в работе в рамках исполнения национального проекта в сфере здравоохранения.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, выступая с основным докладом на заседании, сообщил, что общий объем финансирования плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в регионе с 2016 года по 2020 год составляет около 70 миллиардов рублей, из которых практически 40% направляются на выплату социальных пособий, а около 60% — на мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, экологии. Кроме того, по данным министра, в рамках объявленного президентом России «Десятилетия детства» в областном бюджете выделяется так называемый «детский бюджет», в котором аккумулированы средства на поддержку семьи и детей. Речь идет о сумме, приблизительно равной 75 миллиардам рублей в год в течение всего «Десятилетия» — с 2018 по 2027 год.

Главный врач Клинико-диагностического центра «Охрана матери и ребенка» Елена Николаева проинформировала о мероприятиях по повышению рождаемости в Свердловской области. Она подчеркнула, что в последние годы на территории всей страны беспрецедентно снизилась младенческая смертность, и наш регион здесь не стал исключением. Врачи благодаря наращиванию своих компетенций и использованию высокотехнологичного оборудования научились сохранять жизнь детям, родившимся раньше срока, и детям, родившимся с самыми разными патологиями. Однако, это означает, что сегодня серьезно возросла потребность в оказании ранней помощи и реабилитации младенцев.

«Именно качеству оказания медицинской помощи детям должно быть уделено особое внимание», — отметила Елена Николаева.

На заседании правительства сегодня также выступил глава городского округа Верхняя Пышма Александр Романов, рассказавший о мерах по улучшению демографической ситуации в муниципалитете — строительстве и оснащении медицинской техникой больниц, сохранении врачебных кадров, создании мест в детских садах, жилищном строительстве и так далее.